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Спортсмены Удмуртии взяли медали спартакиады Специальной Олимпиады

Всего в состязаниях приняли участие 300 человек.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники объединения инклюзивного танца «Шаг навстречу» из Увинского района Удмуртской Республики представили регион на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады. Она прошла в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.

Состязания состоялись в Новосибирске. В них приняли участие более 300 человек из 20 регионов России.

Они соревновались в четырех дисциплинах: танцевальном спорте, спортивной гимнастике, чир-спорте и шашкам. В номинации «Юнифайд-пара» первое место заняли Валерий Кислицын и Анна Жданова. В номинации «Юнифайд-ансамбль» второе место завоевали мамы Ольга Беглянова и Любовь Кислицына вместе со своими детьми Ириной и Валерием.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.