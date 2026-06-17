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Проезд на городских автобусных маршрутах в Азове может подорожать в июле

Власти Азова сообщили о повышении тарифа в автобусах.

Источник: Комсомольская правда

В Азове планируют повысить стоимость проезда на маршрутах городского транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.

— Установить с 1 июля 2026 года тариф на перевозку одного пассажира автобусами общего пользования (категорий М-2, М-3) по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в размере 38 рублей за одну поездку, — говорится в тексте постановления.

Судя по документу, решение утвердили в начале июня. Фотографию с таким же объявлением, сделанную в салоне одного из автобусов, сегодня также опубликовали в соцсетях местные жители.

Добавим, на данный момент нет официальной информации о тарифе на направлении Азов — Ростов.

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