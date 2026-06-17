Ближайших родственников сатанинского гриба нашли под Волгоградом

— Боровик ле Галь действительно считается ядовитым, и отличить его от сатанинского гриба может разве что дипломированный миколог, — подтверждает доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. — Но, как это ни странно, в наших краях боровик едят давно и совершенно спокойно. Дело в том, что часть ядовитых грибов даже при термической обработке не теряют своих опасных свойств. А у боровика ле Галь яд разрушается в процессе приготовления. Однако варить его следует не меньше 40 минут, а после тщательно прожаривать. В приготовленном виде он действительно получается очень вкусным.