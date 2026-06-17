Хозяин кафе в Камышине, где отравились посетители, получал предупреждения

В апреле 2025 года ИП Ким получал предостережение от налоговой инспекции за невыдачу кассового чека в кафе. В июле 2024 года он получал предостережение от комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области за то, что не передавал в государственную систему маркировки обязательные данные о продаже и обороте пива и слабоалкогольных напитков.