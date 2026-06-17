Хозяин кафе в Камышине, где отравились посетители, получал предупреждения

ВОЛГОГРАД, 17 июн — РИА Новости. Владелец кафе «Евроазия» в Камышине, где массово отравились посетители, неоднократно получал предостережения от проверяющих органов, следует из данных Единого реестра проверок, с которыми ознакомились РИА Новости.
Как сообщало во вторник СУСК РФ по региону, в июне после посещения кафе в медицинские учреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. Роспотребнадзор нашел в кафе, принадлежащем ИП Ким С. В., нарушения санитарных норм. По проведенным ведомством лабораторным исследованиям у восьми человек выявлена сальмонеллезная инфекция.
В правоохранительных органах РИА Новости проинформировали о 30 обратившихся за медпомощью. В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что решением суда ИП Ким признан виновным по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, его кафе «Евроазия» закрыто на 60 суток.
По данным реестра, в ноябре и декабре 2025 года региональное управление Роспотребнадзора выносило ИП Ким предостережения после проверки по жалобам, в которых посетители кафе «Евроазия» указывали на грязь в зале, наличие тараканов и антисанитарию.
В апреле 2025 года ИП Ким получал предостережение от налоговой инспекции за невыдачу кассового чека в кафе. В июле 2024 года он получал предостережение от комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области за то, что не передавал в государственную систему маркировки обязательные данные о продаже и обороте пива и слабоалкогольных напитков.
Всего, с 2022 года, бизнесмену выдано порядка 10 предостережений от различных проверяющих органов.