Президент поддержал начало предварительной проработки проекта ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань

Напомним, что в 2027 году планируется к открытию станция метро «Сенная». Она станет частью крупного транспортного пересадочного узла, в рамках которого пересадка между разными видами транспорта будет организована по принципу «сухие ноги». В данном ТПУ можно будет пересесть на метро и доехать до ж/д вокзала и оттуда добраться до центра Москвы менее чем за 4,5 часа.