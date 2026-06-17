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Президент поддержал начало предварительной проработки проекта ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань

Владимир Путин встретился с министром транспорта РФ.

Президент России Владимир Путин на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным поддержал начало предварительной проработки проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщается в канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в мессенджере МАХ.

«Ранее Минтранс проработал этапы развития сети ВСМ после завершения строительства скоростной магистрали до Санкт-Петербурга. Наибольший экономический эффект показывает направление Москва — Нижний Новгород — Казань, а также международный маршрут Москва — Минск», — говорится на сайте «Стратегия развития Нижегородской области».

Напомним, что в 2027 году планируется к открытию станция метро «Сенная». Она станет частью крупного транспортного пересадочного узла, в рамках которого пересадка между разными видами транспорта будет организована по принципу «сухие ноги». В данном ТПУ можно будет пересесть на метро и доехать до ж/д вокзала и оттуда добраться до центра Москвы менее чем за 4,5 часа.