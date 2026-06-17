Дом народного единства и паспортно-визовый сервис МВД подписали соглашение о сотрудничестве

«Подписание соглашения — это выход на новый уровень межкультурного диалога, без которого невозможно мирное сосуществование и плодотворное взаимодействие представителей разных народов и национальностей. Иностранцы, которые приезжают в наш регион учиться или работать, должны знать и соблюдать наши законы, понимать традиции, принимать существующие правила. Уверен, что вместе с Домом народного единства мы сможем повысить информированность и адаптивность наших гостей и новых соотечественников к условиям жизни и принятым нормам поведения», — подчеркнул Дмитрий Никитин.