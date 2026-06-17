Дом народного единства и паспортно-визовый сервис МВД подписали соглашение о сотрудничестве

17 июня Дом народного единства и филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом, регулирующим взаимодействие организаций, поставили руководитель Дома народного единства Сергей Федоров и директор нижегородского филиала ФГУП ПВС Дмитрий Никитин. Соглашение заключено с целью содействия межнациональному согласию в обществе и предотвращения распространения идей экстремизма и национализма.
«Межнациональное и межконфессиональное взаимодействие — одно из ключевых направлений деятельности Дома народного единства. Мы отчетливо понимаем, какую угрозу несут проявления экстремизма и ксенофобии. Они, как коварные вирусы, разрушают здоровье общества. Поэтому, объединяя ресурсы и экспертизу нашей организации и паспортно-визового сервиса МВД, мы делаем еще один шаг к гармонизации отношений между представителями разных национальностей и, в целом, укреплению общественно-политической стабильности в нашей многонациональной Нижегородской области», — отметил Сергей Федоров.
В рамках соглашения организации активизируют совместную информационно-просветительскую работу с иностранными гражданами и представителями различных национальностей, проживающими в Нижегородской области. К проведению обучающих семинаров, тренингов, научно-практических конференций и других мероприятий будут привлечены специалисты Дома народного единства и паспортно-визового сервиса, преподаватели нижегородских вузов, эксперты регионального отделения Ассамблеи народов России.
«Подписание соглашения — это выход на новый уровень межкультурного диалога, без которого невозможно мирное сосуществование и плодотворное взаимодействие представителей разных народов и национальностей. Иностранцы, которые приезжают в наш регион учиться или работать, должны знать и соблюдать наши законы, понимать традиции, принимать существующие правила. Уверен, что вместе с Домом народного единства мы сможем повысить информированность и адаптивность наших гостей и новых соотечественников к условиям жизни и принятым нормам поведения», — подчеркнул Дмитрий Никитин.