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В Воронежской области второй раз 17 июня объявили об угрозе налета БПЛА

Об опасности атаки дронов воронежцам сообщили в 17 часов.

Источник: Комсомольская правда

Второй раз за день 17 июня в Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников — в 17.02.

Соблюдайте рекомендации спасателей: если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, если в здании — держитесь подальше от оконных проемов.

Если увидели беспилотник, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, чтобы сообщить его координаты.

С утра среды, 17 июня, Воронежская область уже была в зоне налета БПЛА — в течение 8,5 часов, военные сбили один вражеский дрон, никто не пострадал.

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