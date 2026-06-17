В Воронежской области второй раз 17 июня объявили об угрозе налета БПЛА

Второй раз за день 17 июня в Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников — в 17.02.
Соблюдайте рекомендации спасателей: если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, если в здании — держитесь подальше от оконных проемов.
Если увидели беспилотник, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, чтобы сообщить его координаты.
С утра среды, 17 июня, Воронежская область уже была в зоне налета БПЛА — в течение 8,5 часов, военные сбили один вражеский дрон, никто не пострадал.
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