Вход на Мамаев курган ограничат в Волгограде

Горожанам предложат оставить машины на других парковках и пройти к мемориальному комплексу пешком. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война…» — с 18:00 до 23:00 — вход на Мамаев курган будет закрыт полностью, — сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».