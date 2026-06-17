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Вход на Мамаев курган ограничат в Волгограде

Ограничения будут действовать в рамках проводимой акции.

В Волгограде из-за мероприятий к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны ограничат вход на Мамаев курган.

В субботу, 20 июня 2026 года, волгоградцы и туристы из других городов не смогут подойти к Озеру слез — ограничения продлятся с 10:30 до 12:00, то есть полтора часа.

В воскресенье, 21 июня 2026 года, автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки.

Горожанам предложат оставить машины на других парковках и пройти к мемориальному комплексу пешком. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война…» — с 18:00 до 23:00 — вход на Мамаев курган будет закрыт полностью, — сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Ранее сообщалось о новом паломническом маршруте в Волгограде.