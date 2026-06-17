В Челябинске на два дня закрыли движение автобусов по улице Чичерина

В связи с продолжением дорожных работ на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы временно перекрыто движение автотранспорта. Ограничения действуют на участке, где подрядчик ведет ремонт переезда через трамвайные пути, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение остановили 17 июня. Ограничение продлится до завершения работ в четверг, 18 июня. На это время проезд для личного и коммерческого транспорта по данному участку закрыт.
Трамваи следуют по обычным маршрутам без изменений. А вот автобусы, следующие через этот перекресток, направлены в объезд.
Автобус № 3.
ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы (разворот на перекрестке с 40-летия Победы) — проспект Победы — Чичерина — ЧВВАКУШ (в сторону ЮУрГУ — без изменений).
Автобус № 9.
ЧТЗ — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Петра Столыпина; Петра Столыпина — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧТЗ.
Автобус № 23.
47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина— ТК «Кольцо» (в сторону 47-го микрорайона — без изменений).
Автобус № 24.
ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — ЖК «Ньютон»; ЖК «Ньютон» — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект — Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК.
Автобус № 31.
ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева— 250-летия Челябинска — Чичерина — Академика Королева; Академика Королева — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК.
Автобус № 56а.
Александра Шмакова — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал —Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Александра Шмакова.
Автобус № 60 с.
Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ «Надежда» (в сторону Чичерина — без изменений).
Автобус № 64.
Автобусный парк — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал — 40-летия Победы — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Чичерина — Автобусный парк.
Автобусы № 142, 158к, 161.
Высадка и посадка на остановке у ТРК «Космос».