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В Челябинске на два дня закрыли движение автобусов по улице Чичерина

На пересечении с проспектом Победы здесь идет ремонт переезда.

Источник: 1obl.ru

В связи с продолжением дорожных работ на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы временно перекрыто движение автотранспорта. Ограничения действуют на участке, где подрядчик ведет ремонт переезда через трамвайные пути, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение остановили 17 июня. Ограничение продлится до завершения работ в четверг, 18 июня. На это время проезд для личного и коммерческого транспорта по данному участку закрыт.

Трамваи следуют по обычным маршрутам без изменений. А вот автобусы, следующие через этот перекресток, направлены в объезд.

Автобус № 3.

ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы (разворот на перекрестке с 40-летия Победы) — проспект Победы — Чичерина — ЧВВАКУШ (в сторону ЮУрГУ — без изменений).

Автобус № 9.

ЧТЗ — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Петра Столыпина; Петра Столыпина — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧТЗ.

Автобус № 23.

47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина— ТК «Кольцо» (в сторону 47-го микрорайона — без изменений).

Автобус № 24.

ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — ЖК «Ньютон»; ЖК «Ньютон» — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект — Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК.

Автобус № 31.

ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева— 250-летия Челябинска — Чичерина — Академика Королева; Академика Королева — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК.

Автобус № 56а.

Александра Шмакова — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал —Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Александра Шмакова.

Автобус № 60 с.

Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ «Надежда» (в сторону Чичерина — без изменений).

Автобус № 64.

Автобусный парк — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал — 40-летия Победы — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Чичерина — Автобусный парк.

Автобусы № 142, 158к, 161.

Высадка и посадка на остановке у ТРК «Космос».