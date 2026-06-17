Белгородец Кирилл Лобань победил на международном дрон-фестивале в Стамбуле

В соревнованиях приняли участие более 50 сильнейших спортсменов. Кирилл стал лучшим по итогам квалификации и на протяжении всего основного этапа не опускался в нижнюю сетку турнира, опередив лидеров турецких гонок. Кирилл Лобань входит в состав сборной России по гонкам дронов и является лучшим пилотом страны сезона 2024/2025 по версии Федерации гонок дронов России. В его активе титулы чемпиона России в нескольких дисциплинах, а также победы на международных турнирах, включая Кубок Мэра Москвы и «Игры Будущего — 2025». Отметим, что еще один представитель России Матвей Рядинский завершил турнир на восьмой позиции.