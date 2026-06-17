Нижегородский Минпромторг запустил бот-консультанта для предпринимателей

В настоящее время предприниматели могут лично проконсультироваться со специалистами в центре «Мой бизнес» и его филиалах, позвонить на телефон горячей линии или побывать на одном из выездных мероприятий в муниципалитетах. Запуск онлайн-помощника стал еще одной возможностью для предпринимателей узнать больше о существующих мерах поддержки.