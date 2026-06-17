Сыродельный завод в Воронежской области будет поставлять продукцию в Китай

Предприятие выпускает несколько видов сыров, в том числе премиальных, а также сметану и творог. Завод прошел соответствующий аудит и все необходимые процедуры. Получение разрешения на экспорт товаров подтверждает, что на площадке соблюдаются высокие стандарты качества и действуют гарантии безопасности выпускаемой продукции. Первую партию сыров планируют отправить в Китай летом 2026 года. В будущем группа компаний «ЭкоНива» наладит регулярные поставки.