Пермь на стадионе «Юность» примет Суперфинал по баскетболу 3×3 среди вузов ПФО

«Баскетбол 3×3 вышел из уличной субкультуры. Мы решили в этом году провести соревнования в их историческом формате. Модернизированный стадион “Юность” позволяет сделать это максимально комфортно для участников и зрителей», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.