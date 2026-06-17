В Самаре подготовили пляжи к летнему отдыху

«Привели в порядок ключевые зоны отдыха, включая набережную и пляж Загородного парка. Также продолжают устанавливать оборудование, чтобы отдых у воды стал еще удобнее для всех горожан. В ближайшее время все работы будут полностью завершены», — говорится в сообщении.