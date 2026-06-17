«Время, вперед!»: как прошел последний день фестиваля «Кантата»

«История у неё удивительная, — сразу предупредил ведущий, народный артист России Евгений Князев. — Шостакович написал её в 1945 году. От него ждали чего-то грандиозного, едва ли не нового гимна Победе, симфонии-памятника — под стать великому событию. А он написал совсем другое. Короткую, светлую, искрящуюся, почти озорную музыку, пять небольших частей, в которых больше классической ясности Гайдна и Моцарта, больше юмора, лёгкости и свободы, чем медного триумфа. Многих это озадачило. Кого-то даже рассердило. От художника требовали монумента, а он ответил улыбкой. Но в этом была его дерзость и его правда. Вместо казённой громады — живой человек, вместо парадной меди — ирония, изящество и достоинство. Шостакович и здесь обогнал своё время. Подлинный смысл этой музыки расслышали гораздо позже. И вот в этом суть нашего фестиваля. Опережая время — это ведь и о нём, о композиторе, что говорил о будущем через головы современников. И, может быть, именно такая “Девятая” сегодня уместнее всего. И мы слушаем её здесь, на калининградской земле, рождённой той самой Победой 45-го, земле, которой в этом году исполняется 80 лет».