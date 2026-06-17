«Время, вперед!»: как прошел последний день фестиваля «Кантата»

Почти в полночь 16 июня на территории замка Тапиау в Гвардейске прозвучали финальные аккорды VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» (12+). Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с сотнями любителей музыки с некоторым удивлением обнаружили, что древние стены усиливают эффект не только от седой классики, но и от вечно молодого джаза.
По мнению художественного руководителя «Кантаты» итальянца Фабио Мастранджело, в этом году удалось найти для фестиваля правильный рецепт. «Что такое рецепт? — рассуждал он перед галла-концертом. — Это соединение разных продуктов, которые мы раньше, может, и не думали соединять вместе, что это даст какой-то результат. На этой “Кантате” у нас было практически всё, что возможно. Только органной музыки не было. Но Калининград и так, я считаю, является органной столицей России. Здесь это не проблема. Зато у нас была и симфоническая музыка, и камерная музыка, и хоровая. А сегодня еще джаз будет. Получился очень разнообразный фестиваль! И, по-моему, мы нашли идеальный баланс. А какие у нас шикарные солисты: Олег Аккуратов! Энджел Вонг!».
Генеральный директор Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, генеральный продюсер фестиваля «Кантата» Андрей Борисов заверил, что устроители «Кантаты» и дальше будут рисковать. «Да, мы продолжим привозить программы, которые, может быть, кажутся неочевидными, — сказал он. — В этом году на фестивале, например, был исполнен сложнейший “Зимний путь” Шуберта. Это музыка, я бы сказал, экзистенциального свойства. Она рассказывает о том, что происходит с человеком, который потерял любовь, когда он находится в кризисе, и так далее. Тенор Алексей Курсанов является победителем восьмого сезона телевизионного смотра молодых исполнителей “Большая опера”, где, кстати говоря, ваш покорный слуга был членом жюри. Он работает практически во всех ведущих театральных, музыкальных домах Европы, он очень востребованный певец, которого, к сожалению, не так хорошо знают в России. И моя задача состояла в том, чтобы вернуть его домой. И эта программа, которую он исполнил вместе с замечательным пианистом, концертмейстером Большого театра Марком Вазой, была специально подготовлена для фестиваля и исполнена с удивительным мастерством. Зрители это оценили».
Андрей Борисов полагает, что главный результат фестиваля заключается в том, что он «достаточно быстрыми темпами перешёл из группы “Б” в группу “А”. “Зародившись в Калининграде, огромной волной выплеснулся на всю Россию! — образно выразился он. — Москва, Хабаровск, всего 15 регионов! И все они праздновали вместе с нами. Вся страна поклонилась Калининградской области в год 80-летия!”.
Генеральный продюсер «Кантаты» также подчеркнул, что фестиваль имеет ярко выраженную патриотическую направленность. «Все финансовые средства с продажи билетов идут на восстановление исторического наследия Калининградской области, — напомнил он. — Для нас это чрезвычайно важно. Каждый зритель, который приходит к нам, инвестирует деньги в возрождение культурного наследия. Ни один фестиваль в России, да и, честно говоря, за рубежом я таких фестивалей не знаю, не занимался ничем подобным. Это значит, что каждый зритель — патриот, потому что он инвестирует, потому что он таким образом принимает участие в очень важном деле».
При этом Андрей Борисов заверил, что устроители фестиваля очень не хотят поднимать цены на билеты. «Мы стремимся к тому, чтобы нас называли демократичными, — признался он. — Элитных фестивалей у нас и так слишком много».
Концертная программа последнего дня была весьма разнообразна. В начале зрители, коих, несмотря на довольно прохладную погоду, было на удивление много, услышали знаменитую Девятую симфонию Дмитрия Шостаковича.
«История у неё удивительная, — сразу предупредил ведущий, народный артист России Евгений Князев. — Шостакович написал её в 1945 году. От него ждали чего-то грандиозного, едва ли не нового гимна Победе, симфонии-памятника — под стать великому событию. А он написал совсем другое. Короткую, светлую, искрящуюся, почти озорную музыку, пять небольших частей, в которых больше классической ясности Гайдна и Моцарта, больше юмора, лёгкости и свободы, чем медного триумфа. Многих это озадачило. Кого-то даже рассердило. От художника требовали монумента, а он ответил улыбкой. Но в этом была его дерзость и его правда. Вместо казённой громады — живой человек, вместо парадной меди — ирония, изящество и достоинство. Шостакович и здесь обогнал своё время. Подлинный смысл этой музыки расслышали гораздо позже. И вот в этом суть нашего фестиваля. Опережая время — это ведь и о нём, о композиторе, что говорил о будущем через головы современников. И, может быть, именно такая “Девятая” сегодня уместнее всего. И мы слушаем её здесь, на калининградской земле, рождённой той самой Победой 45-го, земле, которой в этом году исполняется 80 лет».
Следующим произведением, представленным Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением дирижера Ивана Никифорчина, стала сюита Георгия Свиридова «Время, вперед!».
Её, как справедливо отметил Евгений Князев, знают даже очень далекие от классической музыки люди. Много-много лет с фрагмента из неё начиналась главная информационная передача Советского телевидения — программа «Время». Свиридов написал «Время, вперед!» в 1960-е годы, но посвящена она была первым советским пятилеткам.
«Неудержимая, похожая на разогнавшийся механизм своего времени, она стала музыкальным образом эпохи, рванувшей вперёд, — охарактеризовал её Евгений Князев. — А само название сегодня звучит как девиз нашего фестиваля — “Время вперёд!” Шостакович обгонял своё время в одиночку, наперекор эпохе. Свиридов услышал время, которое само рвалось вперёд. Две стороны одной темы, и обе про движение, про устремлённость, про то, что подлинное искусство всегда чуть впереди нас. Это музыка разгона и порыва вперёд. Туда, где нас уже ждёт следующая “Кантата”!».
В этот же вечер, когда уже стало темнеть, на территории замка Тапиау состоялась совместная программа с Московским джазовым фестивалем «Классика встречает джаз» с участием Игоря Бутмана и Олега Аккуратова. Сначала прозвучала «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова, а затем известные джазмены исполнили несколько популярных композиций, приведя публику в полный восторг.
«Надо же мне хоть раз воспользоваться служебным положением», — сказал взошедший на сцену губернатор Алексей Беспрозванных и попросил артистов сыграть «на бис». «Мы видим большой интерес со стороны калининградских зрителей и туристов, фестиваль охватил 8 000 человек, более 2 млн зрителей прямых трансляций. Было собрано 5 030 500 рублей. Все эти средства будут направлены на сохранение объектов культурного наследия Калининградской области, в частности, на кирху Гердауэн в посёлке Железнодорожный», — добавил Беспрозванных, который является членом Наблюдательного совета «Кантаты».
По данным пресс-службы фестиваля, общий объем собранных с 2021 года средств превысил 14,7 млн рублей.
Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».