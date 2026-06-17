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В Петербурге во время «Алых парусов» введут ограничение на продажу алкоголя

Запрет будет касаться только розничной торговли спиртными напитками.

Источник: Нижегородская правда

В Санкт-Петербурге на время проведения праздника выпускников «Алые паруса» 27 июня введут временное ограничение на продажу алкоголя.

Как сообщает «Петербургский дневник», запрет будет касаться только розничной торговли спиртными напитками. Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания смогут продолжать продажу алкоголя, как и магазины беспошлинной торговли. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и порядка во время массовых мероприятий.

В этом году праздник «Алые паруса» вновь станет масштабным событием, привлекая десятки тысяч выпускников и гостей города. Программа начнётся с концерта на Дворцовой площади, а кульминацией вечера станет появление легендарного парусника с алыми парусами, который проследует по реке Неве под разведённым мостом.

Напомним, в Петербурге из-за подготовки к «Алым парусам» вводят ограничения движения.