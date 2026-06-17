В Петербурге во время «Алых парусов» введут ограничение на продажу алкоголя

Как сообщает «Петербургский дневник», запрет будет касаться только розничной торговли спиртными напитками. Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания смогут продолжать продажу алкоголя, как и магазины беспошлинной торговли. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и порядка во время массовых мероприятий.