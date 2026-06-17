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Подмосковная санавиация с начала года совершила 273 вылета

Транспортировку пациентов при необходимости осуществляют даже в темное время суток.

Санитарная авиация Московской области совершила 273 вылета с начала года, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Уточним, что в распоряжении региональной санавиации есть три вертолета. Они оснащены современным медицинским оборудованием. Благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны даже в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры. Один из вертолетов используют для транспортировки маленьких пациентов в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.