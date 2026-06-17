Подмосковная санавиация с начала года совершила 273 вылета

Уточним, что в распоряжении региональной санавиации есть три вертолета. Они оснащены современным медицинским оборудованием. Благодаря системе «Ночной старт» вылеты возможны даже в темное время суток. В составе авиамедицинских бригад работают врачи — анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры. Один из вертолетов используют для транспортировки маленьких пациентов в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.