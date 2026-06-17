В Краснодаре определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

В течение пяти дней 26 женщин изучали основы ведения бизнеса, финансового планирования, маркетинга и продвижения, а также узнавали о мерах господдержки. На площадке центра «Мой бизнес» в Краснодаре прошли тренинги по самопрезентации, генерации бизнес-идей, мастер-классы по публичным выступлениям, семинары по правовым аспектам и инструментам продвижения бизнеса. По итогам участницы представили собственные проекты — от кондитерского производства и создания игр до бренда уходовой косметики, швейной мастерской и школы шахмат.