В Краснодаре определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Победительницей регионального этапа программы «Мама-предприниматель» в Краснодарском крае стала Наталья Капитанская из Белореченска с проектом мастерской-гостиной сыродавленого масла, сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани. Программу развивают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Проект “Мама-предприниматель” в регионе реализовали девятый раз, с каждым годом интерес к программе продолжает расти. В 2026 году было подано около 280 заявок», — отметил вице-губернатор края Александр Руппель.
В течение пяти дней 26 женщин изучали основы ведения бизнеса, финансового планирования, маркетинга и продвижения, а также узнавали о мерах господдержки. На площадке центра «Мой бизнес» в Краснодаре прошли тренинги по самопрезентации, генерации бизнес-идей, мастер-классы по публичным выступлениям, семинары по правовым аспектам и инструментам продвижения бизнеса. По итогам участницы представили собственные проекты — от кондитерского производства и создания игр до бренда уходовой косметики, швейной мастерской и школы шахмат.
Победительница получила денежный приз на развитие бизнеса в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, она сможет принять участие в отборе для участия в федеральном этапе программы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.