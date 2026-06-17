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«Классика и джаз»: как прошло закрытие музыкального фестиваля «Кантата» в замке Тапиау

Все концерты посетили около восьми тысяч зрителей.

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В Калининградской области завершился фестиваль классической музыки «Кантата». Финальный гала-концерт состоялся в замке Тапиау в Гвардейске.

Музыкальный фестиваль проходил в регионе с 12 июня. «За эти дни “Кантата” собрала восемь концертных событий на семи площадках области: соборная площадь на острове Канта и древние кирхи, замки Нойхаузен и Тапиау — каждое из этих мест на вечер становилось концертным залом. А в калининградском филиале Третьяковской галереи прошло больше 25 просветительских событий: лекций, встреч, кинопоказов. Ведь фестиваль — это всегда не только музыка, но и пульсирующая мысль, поиск смыслов», — заявил во время закрытия генеральный продюсер «Кантаты» Андрей Борисов.

На заключительном концерте выступил Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина. Музыканты исполнили «Симфонию № 9» Дмитрия Шостаковича и сюиту «Время, вперёд!» Георгия Свиридова.

После этого прозвучала программа «Классика встречает джаз». На сцене играли Калининградский симфонический оркестр совместно с пианистом Олегом Аккуратовым и джазовый квартет Игоря Бутмана.

Как уточняют организаторы, за все пять дней фестиваля концерты посетило около восьми тысяч зрителей, а трансляции посмотрело более пяти миллионов человек. С продажи билетов удалось собрать пять миллионов рублей. Средства направят на сохранение исторических объектов области, в частности — на кирху Гердауэн в Железнодорожном.

Отметим, что в 2026 году году к фестивалю «Кантата» присоединились 15 регионов. Музыкальный марафон объединил Санкт-Петербург, Астрахань, Череповец, Курск, Ростов-на-Дону, Чебоксары и другие города. Центральным событием стал концерт в национальном центре «Россия» в Москве с участием Юрия Башмета и ведущих российских музыкантов.

В рамках программы «Кантаты» в Калининградской области состоялись выступления в кирхе Домнау в Домново, на острове Канта, в филиале Третьяковской галереи и арт-пространстве «Понарт» в Калининграде, в замке Нойхаузен в Гурьевске, в кирхе Гердауэн в Железнодорожном.

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