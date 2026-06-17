«Классика и джаз»: как прошло закрытие музыкального фестиваля «Кантата» в замке Тапиау

Музыкальный фестиваль проходил в регионе с 12 июня. «За эти дни “Кантата” собрала восемь концертных событий на семи площадках области: соборная площадь на острове Канта и древние кирхи, замки Нойхаузен и Тапиау — каждое из этих мест на вечер становилось концертным залом. А в калининградском филиале Третьяковской галереи прошло больше 25 просветительских событий: лекций, встреч, кинопоказов. Ведь фестиваль — это всегда не только музыка, но и пульсирующая мысль, поиск смыслов», — заявил во время закрытия генеральный продюсер «Кантаты» Андрей Борисов.