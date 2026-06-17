Путин поручил Мурашко помочь белорусам, раненым при атаке ВСУ на автобус

Путин поручил Мурашко срочно оказать помощь белорусам, пострадавшим в результате атаки украинского дрона самолетного типа под Брянском. Подробности сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Президент России Владимир Путин дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко в срочном порядке оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси на территории Брянской области.
Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России особо подчеркнул, что к каждому из пострадавших от террористического акта киевского режима требуется проявить максимальное внимание и персональный подход.
Напомним, в среду, 17 июня, автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском — есть погибшая и раненые. Поездка детей в атакованном ВСУ автобусе была организована в частном порядке. Белорусские дети-футболисты получили осколочные ранения после атаки БПЛА по автобусу.
Ранее Минздрав Беларуси уточнил состоянии пострадавших после атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Восемь пострадавших, из которых шесть — дети».
Здесь полная хронология атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области 17 июня 2026: что известно, сколько детей ехало, пострадавшие, погибшая женщина.
А тут реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами в Брянской области 17 июня 2026: главные заявления.