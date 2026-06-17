Путин поручил Мурашко помочь белорусам, раненым при атаке ВСУ на автобус

Напомним, в среду, 17 июня, автобус с детской футбольной командой из Беларуси был атакован ВСУ под Брянском — есть погибшая и раненые. Поездка детей в атакованном ВСУ автобусе была организована в частном порядке. Белорусские дети-футболисты получили осколочные ранения после атаки БПЛА по автобусу.