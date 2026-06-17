«Сань, нет машины»: калининградец лишился почти 4,7 млн рублей, заказав BMW из Германии

В начале января сотрудник автосалона наконец признался, что машину он на самом деле не покупал: «Он мне говорит: “Давай я тебе верну деньги”. Я говорю: “Какие деньги? Ты понимаешь, что я прождал три месяца? А он: “Сань, нет машины”. Я позвонил его директору, мы хорошо общаемся. Выяснилось, что накануне он взял у него из кассы 500 тысяч на оплату доставки немецкого автомобиля и тоже эти деньги не внёс. Он попросил ребят, которые криптой занимаются, чтобы они за 50 тысяч рублей подтвердили начальнику, что он деньги перевёл, а перевод где-то завис, и всё будет готово через два-три дня. Так никто и не дождался настоящих денег”.