В Чаплыгине Липецкой области откроют выставку о фольклористе Афанасьеве

Выставка-персоналия «Собиратель народной мудрости», посвященная 200-летию со дня рождения Александра Афанасьева, стартует 20 июля в Чаплыгинской центральной межпоселенческой библиотеке Липецкой области. Мероприятие проведут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
В художественном зале библиотеки гости смогут увидеть работы собирателя русского фольклора, историка и литературоведа Александра Афанасьева. Среди экспонируемых изданий будут представлены «Народные русские сказки», которые созданы по изданию первого сборника русских народных сказок, выпущенного А. Н. Афанасьевым еще в середине XIX века. Выставка продлится по 28 июля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.