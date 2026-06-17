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В Чаплыгине Липецкой области откроют выставку о фольклористе Афанасьеве

В экспозиции будут представлены «Народные русские сказки».

Выставка-персоналия «Собиратель народной мудрости», посвященная 200-летию со дня рождения Александра Афанасьева, стартует 20 июля в Чаплыгинской центральной межпоселенческой библиотеке Липецкой области. Мероприятие проведут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.

В художественном зале библиотеки гости смогут увидеть работы собирателя русского фольклора, историка и литературоведа Александра Афанасьева. Среди экспонируемых изданий будут представлены «Народные русские сказки», которые созданы по изданию первого сборника русских народных сказок, выпущенного А. Н. Афанасьевым еще в середине XIX века. Выставка продлится по 28 июля.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.