Калининградский транспортник возглавил правление АСМАП и обосновал в Москве способ улучшить ситуацию на границе с Литвой

«Рад сообщить, что инициатива встретила положительный отклик. Иван Викторович отметил её целесообразность и подтвердил, что возьмёт вопрос в проработку. Пока это предварительный итог встречи, но перспективы обнадёживают: есть высокая вероятность, что проект будет реализован в ближайшее время. По возвращении мы подготовим и направим официальные письма для запуска всех необходимых процедур», — отметил Гоз.