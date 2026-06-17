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Сирены взвыли в Воронеже вечером 17 июня

Жителей Воронежа предупредили об угрозе удара БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня сразу после объявления о второй волне атаки БПЛА в Воронеже завыли сирены. Жителей столицы Черноземья предупредили об угрозе прямого удара беспилотников в 17.20 — работают системы оповещения: зайдите в здания, отойдите от окон.

Первая волна беспилотной атаки на Воронежскую область была в семь утра среды, тревожный режим продлился 8,5 часов, системы ПВО сбили один беспилотник над райцентров в регионе, никто не пострадал.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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