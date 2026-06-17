Сирены взвыли в Воронеже вечером 17 июня

Первая волна беспилотной атаки на Воронежскую область была в семь утра среды, тревожный режим продлился 8,5 часов, системы ПВО сбили один беспилотник над райцентров в регионе, никто не пострадал.
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