Завершение ремонта 10-го корпуса Нижегородского кремля сдвинуто на зиму

«В данный момент выполнен большой объем работ по монтажу инженерных сетей, в том числе электросетей, систем кондиционирования и вентиляции, слаботочных сетей, залиты полы, в помещениях предчистовая отделка выполнена на 80%. Кроме того, изготовлены и установлены более 100 деревянных окон, входные и внутренние двери, в зоне, где будут расположены рабочие помещения, установлены стеклянные перегородки, на внутренних лестницах установлены перила, началась чистовая отделка санузлов. В конечном итоге мы видим это здание как современное музейное пространство, и хочется, чтобы помещения соответствовали высоким требованиям, которые сегодня к ним предъявляются», — сообщила в соцсетях министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова по итогам совещания на объекте.