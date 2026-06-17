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Решившего переплыть реку на спор мужчину искали водолазы под Волгоградом

Подвыпивший пловец объявился сам — живой и невредимый.

Источник: Комсомольская правда

Днем 17 июня в Серафимовичском районе водолазы начали искать мужчину, который решил переплыть приток Дона и утонул. По словам очевидцев, подвыпивший 26-летний парень захотел на спор форсировать реку Протока возле хутора Новоалександровский. Когда он скрылся из вида, о ЧП сообщили в отдел МВД, полицейские вызвали водолазов ГКУ «Служба спасения» Волгоградской области. Но вскоре поиски пришлось срочно свернуть.

Когда водолазы уже приступили к поискам тела в толще воды, «утопленник» выплыл сам и вернулся домой. Живой, невредимый и еще не протрезвевший. Спасатели Калачевского поисково-спасательного подразделения получили отбой поисковых работ от полицейских.

Но еще одному волгоградцу не повезло. 17 июня тело утонувшего ранее 63-летнего мужчины обнаружили водолазы в Кумылженском районе.