Решившего переплыть реку на спор мужчину искали водолазы под Волгоградом

Днем 17 июня в Серафимовичском районе водолазы начали искать мужчину, который решил переплыть приток Дона и утонул. По словам очевидцев, подвыпивший 26-летний парень захотел на спор форсировать реку Протока возле хутора Новоалександровский. Когда он скрылся из вида, о ЧП сообщили в отдел МВД, полицейские вызвали водолазов ГКУ «Служба спасения» Волгоградской области. Но вскоре поиски пришлось срочно свернуть.