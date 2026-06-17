В Воронежской области расширят оказание помощи детям с инвалидностью

Реализацию пилотного проекта по оказанию услуг комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата обсудили на выездном заседании облправительства в Борисоглебске.
Заместитель министра социальной защиты Алла Дьячкова сообщила, что Воронежская область стала одним из первых регионов, включившихся в реализацию этой федеральной инициативы. Электронный сертификат позволяет сделать получение реабилитации более доступным и удобным. Социальный фонд России оформляет сертификат автоматически на основании сведений, поступающих из учреждений медико-социальной экспертизы.
Первыми участниками пилотного проекта стали Борисоглебский зональный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлик» и областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды».
Услуги комплексной реабилитации и абилитации предоставляют детям в возрасте от 4 до 17 лет, которым инвалидность установлена впервые и для которых определена потребность в соответствующих мероприятиях. Реабилитация проводится курсами продолжительностью 21 день в полустационарной и стационарной формах. Воспользоваться электронным сертификатом можно в течение года с момента первичного установления инвалидности.
На сегодняшний день в регионе уже выдано 70 направлений на прохождение реабилитации по электронному сертификату. Из них пятеро детей завершили курс, 11 проходят реабилитацию в настоящее время, 49 ребят планируют пройти курс до конца года, еще пятеро ожидают открытия нового стационарного отделения. Ожидается, что к концу 2026 года количество детей, которые смогут воспользоваться электронным сертификатом, будет увеличено вдвое.
Зампредседателя комитета Воронежской областной Думы по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Сергей Тириченко отметил тесное взаимодействие комитета с министерством соцзащиты и уполномоченным по правам ребенка в регионе. На постоянной основе депутаты ведут прием граждан и работают по принципу обратной связи.
Подводя итоги обсуждения, глава региона подчеркнул важность проводимой работы.