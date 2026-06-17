В Воронежской области расширят оказание помощи детям с инвалидностью

На сегодняшний день в регионе уже выдано 70 направлений на прохождение реабилитации по электронному сертификату. Из них пятеро детей завершили курс, 11 проходят реабилитацию в настоящее время, 49 ребят планируют пройти курс до конца года, еще пятеро ожидают открытия нового стационарного отделения. Ожидается, что к концу 2026 года количество детей, которые смогут воспользоваться электронным сертификатом, будет увеличено вдвое.