К убыткам и бедности! Что запрещено в Дорофеев день, 18 июня 2026 года

Так что 18 июня — день, чтобы найти 15 минут для тишины (выключить уведомления, выдохнуть, замедлиться), а затем — собрать корзинку и отправиться на траву. С друзьями, с собакой или с книгой. Потому что гармония без пикника — это скучно. А пикник без гармонии — это просто обжорство. Вместе они — идеальный рецепт дня, когда не нужно ничего, кроме солнца, пледа и желания быть счастливым.