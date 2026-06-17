Под Волгоградом опечатали кафе, в котором массово отравились камышане

Суд приостановил деятельность кафе «ЕвроАзия» в городе Камышине. Накануне стало известно, что его продукцией массово отравились посетители и те, кто заказывал доставку еды из общепита на дом.
В местные медучреждения горожане обращались целыми семьями, в числе пострадавших — дети. По данным регионального управления Роспотребнадзора восемь пациентов, в том числе, несовершеннолетних, остаются в больнице — у них выявлен сальмонеллёз.
«За нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения суд привлёк ИП к административной ответственности и приостановил его деятельности на 60 суток», — сообщает представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.
Здание на улице Пролетарской, 10/3, опечатано приставами.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что у камышан и прежде были претензии к чистоте в кафе, а, по данным rusprofile.ru, ООО «Евроазия34», зарегистрированное по тому же адресу, что и суши-бар, находится в стадии ликвидации.
Ранее магазин, торгующий овощами и фруктами опечатали приставы в центре Волгограда.