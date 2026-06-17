Суд подтвердил антиконкурентное соглашение между белгородским УКС и «Евростроем»

Оспариваемые соглашения касались строительно-монтажных работ в детской поликлинике при Прохоровской ЦРБ. Их общая стоимость изначально составляла 178,4 млн руб. Первый контракт на 120,1 млн руб. с «Евростроем» заключили в декабре 2023 года — компания была единственным участником аукциона. Впоследствии стоимость соглашения выросла до 132,1 млн руб. Подрядчик обязался выполнить ремонт и смонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом антимонопольное ведомство установило, что «Еврострой» фактически приступил к работам еще до объявления торгов и получения разрешения, а часть исполнительной документации датирована периодом, предшествовавшим аукциону. Второй контракт с «Евростроем» на аналогичные работы за 58,3 млн руб. был заключен в феврале 2024 года — также как с единственным участником. По мере исполнения обязательств стоимость соглашения также увеличилась до 74,6 млн руб. В его рамках подрядчик должен был благоустроить территорию, оборудовать системы водоотведения, внутриплощадочные сети электроснабжения, связи и сигнализации. В общей сложности стоимость фактических исполненных работ по двум контрактам составила почти 206 млн руб., которые суд взыскал в октябре.