Суд обратил в доход государства более 100 млн на счетах матери экс-судьи

Отмечается, что в марте текущего года имущество бывшего судьи в виде 35 объектов недвижимости и автомобиля марки «BMW X6 XDRIVE 30D», оформленных на его родственников, было обращено в доход государства. Суд установил, что нижегородский судья нарушал запреты и ограничения, установленные российским законодательством о противодействии коррупции.