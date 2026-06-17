Суд обратил в доход государства более 100 млн на счетах матери экс-судьи

Волжский городской суд в Волгоградской области обратил в доход государства свыше 100 миллионов рублей, размещенных на счетах матери экс-судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.
Отмечается, что в марте текущего года имущество бывшего судьи в виде 35 объектов недвижимости и автомобиля марки «BMW X6 XDRIVE 30D», оформленных на его родственников, было обращено в доход государства. Суд установил, что нижегородский судья нарушал запреты и ограничения, установленные российским законодательством о противодействии коррупции.
В мае 2026 года в Волжский городской суд поступил иск надзорного ведомства об обращении в доход государства денежных средств, размещенных на счетах матери Виктора Фомина. Средства были получены им от продажи и сдачи недвижимости в аренду.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.