В преддверии профессионального праздника нижегородские медики получили награды за высокие результаты работы

«Сегодня в Нижегородской области в отрасли здравоохранения трудится почти 60 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч врачей и более 25 тысяч специалистов среднего звена. К сожалению, у нас нет возможности собрать в одном огромном зале всех коллег. Мы работаем круглосуточно: прямо сейчас большинство медиков находятся на своем посту: кто-то оперирует, кто-то принимает роды, кто-то борется за жизнь больного в реанимации, а кто-то дежурит у постели пациента. Я хочу от всего сердца поздравить всех работников отрасли здравоохранения с наступающим праздником. Дорогие коллеги, желаю вам мира и крепкого здоровья! Мы благодарим вас за ваш труд не только в День медика, а каждый день, за помощь каждому пациенту!» — подчеркнула министр.