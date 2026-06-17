В преддверии профессионального праздника нижегородские медики получили награды за высокие результаты работы

17 июня в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской областной детской клинической больницы состоялось чествование медицинских работников региона. В обновленном конференц-зале собрались те, кто продемонстрировал высокие результаты работы и был удостоен профессиональных наград. Торжественную церемонию организовали в преддверии празднования Дня медицинского работника России, который в этом году будет отмечаться 21 июня.
С наступающим праздником врачей, средний и младший медицинский персонал поздравили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова, руководитель Росздравнадзора по Нижегородской области Сергей Щукин и директор Территориального фонда ОМС региона Оксана Шумаева. Слова благодарности всем медицинским специалистам также адресовал депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области (член фракции партии «Единая Россия») Максим Ребров.
Андрей Чечерин подчеркнул, что выбор профессии медицинского работника — это выбор служения людям. Работники отрасли здравоохранения жертвуют многим ради великой цели — спасать жизни и сохранять здоровье. Эта миссия требует от специалиста истинного человеколюбия, милосердия, доброты.
«Нашим медикам зачастую приходится работать в непростых условиях, справляться с высоким уровнем стресса. Кто-то помогает пациентам в условиях мирной жизни, а кто-то сейчас трудится в зоне СВО, отдавая свой ратный и профессиональный долг Родине. В преддверии праздника я хочу призвать специалистов не забывать уделять внимание и собственному здоровью, здоровью своих близких. Пусть в ваших семьях все будет благополучно! Это очень важно!» — сказал заместитель губернатора.
Галина Михайлова в своем выступлении отметила масштаб работы медиков региона.
«Сегодня в Нижегородской области в отрасли здравоохранения трудится почти 60 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч врачей и более 25 тысяч специалистов среднего звена. К сожалению, у нас нет возможности собрать в одном огромном зале всех коллег. Мы работаем круглосуточно: прямо сейчас большинство медиков находятся на своем посту: кто-то оперирует, кто-то принимает роды, кто-то борется за жизнь больного в реанимации, а кто-то дежурит у постели пациента. Я хочу от всего сердца поздравить всех работников отрасли здравоохранения с наступающим праздником. Дорогие коллеги, желаю вам мира и крепкого здоровья! Мы благодарим вас за ваш труд не только в День медика, а каждый день, за помощь каждому пациенту!» — подчеркнула министр.
Всего награды за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения получили 30 специалистов и коллективы сразу шести медицинских учреждений Нижегородской области.
Благодарственные письма правительства Нижегородской области вручили сотрудникам Нижегородской областной детской клинической больницы, городских клинических больниц № 40, № 5 и № 34 Нижнего Новгорода, а также Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России.
Руководители ряда учреждений и отраслевых структур получили Почетные грамоты министерства здравоохранения региона. Благодарность ведомства объявили коллективам Нижегородской областной детской клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи г. Дзержинска.
Кроме того, один специалист Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко был удостоен медали «За укрепление боевого содружества», а врач-онколог Нижегородского областного клинического онкологического диспансера — медали «За наставничество в здравоохранении».
Благодарственными письмами Росздравнадзора по Нижегородской области были награждены не только отдельные специалисты, но и коллективы Городской клинической больницы № 39 Нижнего Новгорода, Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
Три медика удостоились почетных грамот Территориального фонда ОМС Нижегородской области, еще три специалиста — благодарственного письма и почетных грамот обкома Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.
Максим Ребров также вручил семи медикам благодарственные письма председателя Законодательного собрания Нижегородской области.
«Профессия медика требует особых душевных качеств: сострадания, отзывчивости, а порой и настоящего мужества. Мы помним, как в период пандемии коронавируса доктора, медсестры, фельдшеры скорой помощи и другие специалисты круглосуточно вели бой за жизни людей. И благодаря их профессионализму страшная инфекция отступила. Мы точно знаем: здоровье и жизни нижегородцев в надежных, заботливых руках! Дорогие медики, спасибо за все, что вы делаете ради благополучия земляков и родного региона в целом!» — сказал Максим Ребров.
С профессиональным праздником нижегородских медиков также поздравили коллеги — участники Специальной военной операции и коллектив Центральной городской больницы Харцызска, куратором которой является правительство Нижегородской области. Медики записали видеообращение, в котором пожелали коллегам профессиональных успехов и благодарных пациентов.
Кульминацией мероприятия стало вручение почетных знаков «Лучшая медицинская династия 2026 года». В этом году конкурс, организованный региональным Минздравом и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, проходил уже в третий раз. Участие в состязании принимали семьи, в которых врачебное мастерство передается как минимум в трех поколениях. По итогам наград удостоились три медицинские династии: Балалейкиных, Шаленковых — Беляевых и Абаимовых — Сидоровых. Награды семьям вручили Галина Михайлова и председатель Профсоюза работников здравоохранения региона Василий Приказнов.
Напомним, работа по повышению качества медицинской помощи нижегородцам непрерывно ведется в регионе в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.