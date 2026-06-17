Более 20 нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поделился итогами ЕГЭ, который выпускники сдавали в первый день сдачи экзаменов, 1 июня. К нижегородским ребятам мэр обратился в своем канале в мессенджере МАХ.
«Мы поздравляем наших умниц и умников — учеников нижегородских школ, которые блестяще сдали экзамены и получили 100 баллов», — написал глава города.
По его словам, 21 выпускник из школ № 8, 120, 33, 102, 137, 51, 55, 174, 91, 182, лицеев № 40, 82, 8, 165, 36 и гимназий № 1, 13, 50, 53 получили высшие баллы по литературе и истории.
«Вы — гордость и будущее нашего города! Верьте в себя, дерзайте, мечтайте! У вас обязательно все получится», — добавил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что два человека выбрали ЕГЭ по китайскому языку в Нижегородской области.