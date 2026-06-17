244 сотрудника волгоградских медучреждений получили награды

От имени губернатора волгоградских медиков поздравил с приближающимся профессиональным праздником вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Он поблагодарил за верность профессии, за непростой, но важный и необходимый ежедневный труд, пожелал здоровья, благополучия и успехов. От лица депутатов областной думы собравшихся поздравила председатель профильного комитета облдумы, Заслуженный врач РФ Наталья Семёнова.