Тело утонувшего мужчины нашли водолазы в пруду Никитинский под Волгоградом

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, необходимо незамедлительно сообщить об этом спасателям. Звонить можно по единому номеру экстренных оперативных служб «112» или напрямую оперативному дежурному ГКУ «Служба спасения» по телефону 8 (8442) 33−60−60.