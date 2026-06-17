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В Калининграде пешеходов вынудили выбирать между экстримом на проезжей части и ковшом над головой

У гостиницы «Калининград» прохожим оставили узкую тропу.

Источник: Клопс.ru

Ремонт тротуара возле гостиницы «Калининград» обернулся полосой препятствий для горожан и туристов. Корреспондент «Клопс» убедился в этом сам, побывав на месте днём во вторник, 16 июня.

Пешеходам приходится идти по проезжей части рядом с легковушками и автобусами либо пробираться по камням и тропинке шириной около метра, а в некоторых местах — ещё уже. Люди с трудом расходятся друг с другом.

Работы идут и на месте бывшей остановки. Павильон демонтировали, асфальт вскрыли и огородили забором. В момент съёмки рабочих там не было, как и указателей, которые помогли бы пассажирам сориентироваться.

Ещё сложнее пройти вдоль гостиницы и пересечь улицу Шевченко. Выбирать приходится между проезжей частью и местом работ, где экскаватор поднимает ковш над головами прохожих. Водителям сложно предугадать, что на дороге могут появиться люди, обходящие раскопанный тротуар.

Администрация города сообщала, что работы будут проводить в течение 175 дней. Проект предусматривает обособленную велодорожку, она пройдёт за новым остановочным павильоном шириной 8,5 метра. Для движения двухколёсного транспорта ликвидируют заездной карман.

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