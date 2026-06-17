Тамбовского дорожника Николая Кузнецова осудили за неуплату налогов на 102 млн

По данным региональной прокуратуры, подсудимый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), включив в декларации за 2018 год, а также за второй, третий и четвертый кварталы 2019-го ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 13 фирмами. Таким образом, сумма неуплаченных налогов составила более 83 млн руб.