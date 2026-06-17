Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тамбовского дорожника Николая Кузнецова осудили за неуплату налогов на 102 млн

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему гендиректору обанкротившегося ООО «Автодор-Тамбов» Николаю Кузнецову по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 102 млн руб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 17 июня, с фигуранта взыскали всю эту сумму, а также его обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему гендиректору обанкротившегося ООО «Автодор-Тамбов» Николаю Кузнецову по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 102 млн руб. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона 17 июня, с фигуранта взыскали всю эту сумму, а также его обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн руб.

По данным региональной прокуратуры, подсудимый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), включив в декларации за 2018 год, а также за второй, третий и четвертый кварталы 2019-го ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 13 фирмами. Таким образом, сумма неуплаченных налогов составила более 83 млн руб.

Кроме того, по информации ведомства, с апреля по сентябрь 2024-го осужденный, зная о принудительном взыскании недоимки по налогам и страховым взносам в размере более 235 млн руб., рассчитывался с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Израсходовано было свыше 19 млн руб.

В судебной картотеке указано, что Николая Кузнецова судили по п. «б» ч. 2 ст. 199 (до пяти лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (до пяти лет лишения свободы). Подсудимый вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что владельца ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при выполнении госконтракта на ремонт и содержание автодорог в Тамбовской области. Подозреваемый находится под стражей по ходатайству следствия.