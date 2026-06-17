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Следственный комитет России показал кадры с места атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси

СК России показал видео с места атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России показал кадры с места атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси.

Все произошло 17 июня 2026 года около 11.00. Именно в это время поступили сообщения, что на федеральной трассе А240 в Почепском районе в районе населенного пункта Рудня Брянской области автобус с 43 пассажирами, выехавший в 5.30 утра в паре с другим автобусом из белорусской Речицы, был поврежден при атаке беспилотника прямо во время движения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сказал ИС «Вести», что удар дрона ВСУ пришелся в переднюю правую часть автобуса в район колеса, соответственно, в пассажиров с правой стороны, там и оказались основные пострадавшие:

«Выглядит как удар по боевой технике, в этом смысле, те, кто это делал, делал это сознательно, имея определенный боевой опыт».

На 16.00 сообщается, что один человек погиб, пострадали восемь: в тяжелом состоянии попал в больницу тренер-преподаватель Детско-юношеской спортшколы № 2 Речицкого района и шесть детей с травмами различной степени тяжести.

Атакованный ВСУ автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Фото: «Первый информационный телеканал».

Власти Гомельской области, откуда и были пассажиры автобуса, сообщили, что идут операции тяжело пострадавших белорусов. Известно, что в сопровождении машин ГАИ и МЧС три бригады медиков выехали из Беларуси в Брянскую область после атаки на автобус с детьми.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки ВСУ. В Следственном комитете Беларуси также сообщили о принятом к производству уголовном деле по факту удара беспилотника ВСУ по автобусу с белорусскими детьми на территории Брянской области.

Ранее сообщалось, что поездку детей в атакованном ВСУ автобусе организовали в частном порядке. Были показаны и фотографии транспортного средства с места ЧП.

Здесь все главные новости о произошедшем 17 июня под Брянском. Также приводится хронология атаки ВСУ на автобус с детьми. И реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами.

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