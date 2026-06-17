Нижний Новгород примет Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). На поле встретятся победитель чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России — московский «Спартак».