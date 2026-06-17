Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород примет Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). На поле встретятся победитель чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России — московский «Спартак».

Источник: Коммерсантъ

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 18 июля, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС). На поле встретятся победитель чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга и обладатель Кубка России — московский «Спартак».

В РФС напомнили, что Нижний Новгород принимал матч-открытие футбольного сезона Суперкубка в 2018 году.

Сейчас обладатель Суперкубка — столичный ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в Казани.