Кремль назвал терактом удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Напомним, в среду, 17 июня, белорусский автобус с детской футбольной командой и группой сопровождающих направлялся из Гомельской области к Черному морю в Геленджик через Брянскую область. Поездка детей была организована в частном порядке. В Почепском районе Брянщины автобус атаковал украинский БПЛА самолетного типа. В результате удара беспилотника погибла одна из сопровождающих — жена тренера, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали. Белорусские дети-футболисты получили осколочные ранения. В России прооперируют тяжело пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.