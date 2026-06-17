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Кремль назвал терактом удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Удар по автобусу с белорусскими детьми под Брянском назвали в Кремле террористическим актом.

Источник: Комсомольская правда

Кремль назвал терактом удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми, сообщает KP.RU.

В частности, атаку со стороны ВСУ беспилотником по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области назвали актом терроризма, подчеркнув, что жертвами стали несовершеннолетние граждане Беларуси. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области», — заявил Песков.

Такое поручение президент России дал министру здравоохранения Мурашко.

Напомним, в среду, 17 июня, белорусский автобус с детской футбольной командой и группой сопровождающих направлялся из Гомельской области к Черному морю в Геленджик через Брянскую область. Поездка детей была организована в частном порядке. В Почепском районе Брянщины автобус атаковал украинский БПЛА самолетного типа. В результате удара беспилотника погибла одна из сопровождающих — жена тренера, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали. Белорусские дети-футболисты получили осколочные ранения. В России прооперируют тяжело пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Вот тут полная хронология атаки ВСУ на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области 17 июня 2026: что известно, сколько детей ехало, пострадавшие, погибшая женщина.

А здесь реакция властей Беларуси на атаку ВСУ автобуса с белорусскими детьми-футболистами в Брянской области 17 июня 2026: главные заявления.

В чаастности Беларусь требует от Украины исчерпывающих объяснений по атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском.

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