В Гурьевском районе возбуждено дело после смертельного наезда на пенсионера

нерегулируемом перекрёстке. Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
ДТП произошло на улице Советской. Водитель ехал со стороны посёлка Свободное в направлении Холмогоровки. На перекрёстке неравнозначных дорог он сбил пенсионера, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения.
От полученных травм пожилой человек умер на месте. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Водителю — 68-летнему жителю Зеленоградска — грозит до пяти лет лишения свободы.
Похожий случай произошёл в регионе в мае 2026 года. Тогда водитель на «Тойоте» сбил насмерть 74-летнего велосипедиста на трассе «Калининград — Знаменск» (велосипедист пересекал дорогу в неположенном месте).