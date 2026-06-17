На Дону увеличена капитализация региональных институтов развития бизнеса

В Ростовской области на 6% увеличилась капитализация региональных институтов развития бизнеса. О ходе реализации национальных проектов, курируемых региональным минэкономразвития, рассказал глава ведомства Павел Павлов. По словам Павла Павлова, только в этом году льготные займы от профильного агентства получили более полутора тысяч предпринимателей, а общий объем выданных средств превысил 750 млн рублей. Чтобы донские компании могли привлекать дополнительные кредиты, Гарантийный фонд области выдал 150 поручительств. Это позволило бизнесу получить в банках более 2,5 млрд рублей.