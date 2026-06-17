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Нижегородской молодежи помогут определиться с профессией

Сама трансляция состоится накануне федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

19 июня в Нижегородском областном информационном центре пройдет онлайн пресс-конференция «Первый шаг в профессию: как молодежь Нижегородской области строит карьеру в регионе» (16+). В ходе встречи выпускникам расскажут о том, какие профессии востребованы на рынке труда, где искать первую стажировку или работу и какие возможности есть у молодежи в Нижегородской области уже сейчас.

Темой обсуждения также станет вопрос о том, как выстраивать путь от профориентации и обучения до трудоустройства. Нижегородцам расскажут о доступных стажировках, мерах поддержки и карьерных инструментах.

В пресс-конференции примут участие представители профильных министерств и Нижегородского кадрового центра «Работа России». Сама трансляция состоится накануне федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», поэтому молодым участникам расскажут, где и когда можно будет лично познакомиться с работодателями, узнать о вакансиях и сделать первый шаг к своей профессиональной карьере.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородские школьники освоили свою первую профессию.