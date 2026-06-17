Нижегородской молодежи помогут определиться с профессией

19 июня в Нижегородском областном информационном центре пройдет онлайн пресс-конференция «Первый шаг в профессию: как молодежь Нижегородской области строит карьеру в регионе» (16+). В ходе встречи выпускникам расскажут о том, какие профессии востребованы на рынке труда, где искать первую стажировку или работу и какие возможности есть у молодежи в Нижегородской области уже сейчас.