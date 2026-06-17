В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Утром 17 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу, который двигался по трассе в Брянской области. В салоне была детская футбольная команда из белорусского города Гомель, они ехали на отдых в Геленджик. Всего в автобусе находились 44 человека, включая 28 детей-спортсменов, сообщили в Следственном комитете (СК) России.