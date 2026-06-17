Лантратова заявила о важности обеспечения прав при голосовании за границей

«С учетом политики некоторых недружественных стран, дискриминации наших граждан со стороны некоторых стран, нам важно обеспечить права граждан при голосовании на временных избирательных участках за границей», — сказала Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками».