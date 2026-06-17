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Лантратова заявила о важности обеспечения прав при голосовании за границей

Лантратова: важно обеспечить права россиян при голосовании за границей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Важно обеспечить права россиян при голосовании на выборах на избирательных участках за рубежом, учитывая политику недружественных России стран, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«С учетом политики некоторых недружественных стран, дискриминации наших граждан со стороны некоторых стран, нам важно обеспечить права граждан при голосовании на временных избирательных участках за границей», — сказала Лантратова на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Обеспечение прав участников избирательного процесса: обмен лучшими практиками».

Уполномоченный отметила, что ее аппарат по этому вопросу будет работать совместно с МИД России и Центральной избирательной комиссией.

Ранее в ЦИК России сообщали, что на выборах у ЕДГ-2026 планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах.