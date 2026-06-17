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Самолет разведки ВВС Великобритании облетает Калининградскую область

Британский Boeing RC-135W Rivet Joint облетает Калининградскую область.

ЛОНДОН, 17 июн — РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает облет Калининградской области и пролетел вдоль границ РФ над территорией Литвы и Польши, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон Королевских ВВС Великобритании около 10.40 мск и взял курс на восток. Добравшись до литовской Клайпеды, он сделал несколько кругов на Балтийским морем вдоль побережья Калининградской области.

После этого он поменял траекторию и пролетел в восточном направлении над Литвой вдоль всей границы Калининградской области. Затем он сделал разворот над Каунасом на юго-запад. Через какое-то время самолет-разведчик взял курс строго на запад, чтобы не отдаляться от границы РФ.

В настоящий момент борт двигается по той же траектории над Польшей, по-прежнему вдоль границы РФ.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

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