Больница РЖД оценила моральный вред женщины с IV стадией рака в 300 тысяч

В конце января 2024 года Татьяна прошла ежегодную флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске. Результат — норма. Спустя 11 месяцев женщина начала готовиться к плановой операции и перед госпитализацией попросила врача отправить её на флюорографию досрочно — беспокоил кашель. Исследование показало, что у неё затемнения в лёгких. В январе 2025 года женщине поставили диагноз «Рак легких четвертой стадии с метастазами». Больница РЖД направила её на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей. В питерском центре заявили, что направление на обследование было оформлено больницей РЖД неправильно.