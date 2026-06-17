Больница РЖД оценила моральный вред женщины с IV стадией рака в 300 тысяч

Частная больница «РЖД-Медицина» Калининграда предложила женщине с IV стадией онкологического заболевания заключить мировое соглашение, оценив моральный вред пациентки в 300 тыс. руб. Очередное заседание по делу прошло 15 июня, проект мирового соглашения имеется в распоряжении «Нового Калининграда».
Иск в суд против учреждения здравоохранения в защиту интересов 62-летней преподавательницы музыкальной школы Черняховска Татьяны Севостьяновой подала транспортная прокуратура. Женщине в январе 2025 года был поставлен онкологический диагноз. Это произошло спустя менее года после того, как преподаватель по ОМС прошла флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске. Прокурорская проверка показала нарушения, в итоге транспортный прокурор направил в суд иск к больнице РЖД, оценив моральный вред в 1,2 млн руб.
Железнодорожная больница предлагает Татьяне Севостьяновой возместить расходы на обследование и лечение в размере 139 550 ₽, которые та понесла во время поездки по направлению учреждения в Национальный исследовательский центр онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге, а также компенсировать моральный вред в размере 300 000 ₽ При заключении мирового соглашения истец лишится права повторного обращения в суд с иском к ответчику и соответчику (РЖД).
Об истории Татьяны Севостьяновой «Новый Калининград» рассказывал в апреле.
В конце января 2024 года Татьяна прошла ежегодную флюорографию в поликлинике РЖД в Черняховске. Результат — норма. Спустя 11 месяцев женщина начала готовиться к плановой операции и перед госпитализацией попросила врача отправить её на флюорографию досрочно — беспокоил кашель. Исследование показало, что у неё затемнения в лёгких. В январе 2025 года женщине поставили диагноз «Рак легких четвертой стадии с метастазами». Больница РЖД направила её на госпитализацию в федеральный медицинский центр онкологии им. Петрова. Однако там ей пришлось заплатить за обследования. Кроме того, из лёгкого откачали 5 л жидкости, всё это обошлось пациентке в 139,55 тыс. рублей. В питерском центре заявили, что направление на обследование было оформлено больницей РЖД неправильно.