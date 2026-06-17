Вход на Мамаев курган в Волгограде закроют из-за акции памяти 20−21 июня

Как сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва», 20 июня 2026 года с 10.30 до 12.00 часов частично ограничат вход на Площадь Скорби Мамаева кургана. Весь день 21 июня — с 7.00 до 23.00 — запретят заезд транспорта со стороны улицы Рокоссовского, а с 18.00 до 23.00 закроют вход для посетителей на территорию всего мемориального комплекса.