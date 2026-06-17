Почтальон за 30 тысяч и советник за 240 тысяч: контрасты «Почты России» в Калининграде

В Калининградской области «Почта России» — это история о двух полюсах. На одном — почтальон Александр, который с больными ногами проходит 13−15 км в день, разнося письма и пенсии. На другом — его бывший начальник Сергей Аронов, обвиняемый в растрате 600 тысяч рублей, который после домашнего ареста получил должность советника директора с зарплатой 240 тысяч рублей в месяц.
Amber Mash рассказывает об огромной нагрузке на почтальонов: телеграм-канал опубликовал видео об Александре, которому приходится больными ногами проходить до 400 км в месяц. За этот марафон по городу он получает порядка 30 тысяч рублей. Медицинские показания не позволяют ему найти другую работу, но и на этой его могут сократить — почтальонов постоянно урезают, а нагрузку распределяют между оставшимися. За перегрузку к зарплате добавляют одну-две тысячи. Денег хватает только на еду, коммуналку и проезд, пишет издание.
В августе 2025 года против руководителя калининградского филиала «Почты России» Сергея Аронова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По версии следствия, он фиктивно трудоустроил своего заместителя: тот не появлялся на работе 82 дня, но получал зарплату, которую Аронов якобы присваивал. Ущерб оценили в 606,7 тыс. рублей. Аронова отправили под домашний арест. При этом его не уволили, а для удобства работы на удалёнке создали должность советника директора, которой ранее не существовало. После этого его зарплата составила 240 тысяч рублей в месяц.
Это не единственный эпизод. По данным следствия, деньги профсоюза, собранные на защиту прав почтовиков, тратили на абонементы в элитные фитнес-клубы для руководства. В центральном офисе «Почты России» в Москве, по данным автора материала, считают, что Аронов ничьих прав не нарушал. Следствие продолжается, речь идёт о четырёх эпизодах.
Профсоюз связи не видит проблемы в том, что за общие деньги покупались абонементы.