Почтальон за 30 тысяч и советник за 240 тысяч: контрасты «Почты России» в Калининграде

В августе 2025 года против руководителя калининградского филиала «Почты России» Сергея Аронова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По версии следствия, он фиктивно трудоустроил своего заместителя: тот не появлялся на работе 82 дня, но получал зарплату, которую Аронов якобы присваивал. Ущерб оценили в 606,7 тыс. рублей. Аронова отправили под домашний арест. При этом его не уволили, а для удобства работы на удалёнке создали должность советника директора, которой ранее не существовало. После этого его зарплата составила 240 тысяч рублей в месяц.