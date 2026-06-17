В Волжском суд изъял у безработной матери нижегородского экс-судьи 101 млн рублей

— Судом установлено, что Фомин В. Ю. с целью извлечения доходов, полученных в результате продажи и сдачи недвижимости в аренду, аккумулировал денежные средства на банковских счетах своей матери — Новиковой Ю. А. Всего на счетах Новиковой Ю. А., которая не имела легальных доходов, было накоплено 101 518 463 рубля, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.